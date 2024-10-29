Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sağlığınıza artık biraz özen göstermelisiniz sevgili akrepler. Sizi geriye çeken her şeyden uzaklaşmanın vakti geldi de geçiyor. İç dünyanızda ne kadar tutarlı olursanız o kadar huzurlu olursunuz. Mutluluğu dışarda aramayın.
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