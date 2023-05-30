Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sağlığınıza artık biraz özen göstermelisiniz sevgili akrepler. Sizi geriye çeken her şeyden uzaklaşmanın vakti geldi de geçiyor. İç dünyanızda ne kadar tutarlı olursanız o kadar huzurlu olursunuz. Mutluluğu dışarda aramayın.