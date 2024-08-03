Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ağustos 2024 - 16:11

Güncelleme: 03 Ağustos 2024 - 16:11

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.



