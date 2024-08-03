Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.
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