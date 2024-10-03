Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ekim 2024 - 16:33

Güncelleme: 03 Ekim 2024 - 16:33

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları ve manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın gerçek sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.