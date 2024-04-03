Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Nisan 2024 - 16:20

Güncelleme: 03 Nisan 2024 - 16:20

Akrep burcu ve yükselen Akrep:

Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Kararlı, net olmalısınız.