Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, özel hayatında uzun zamandır yolunda gitmeyen konular bugün çözümlenebilir. Duygusal anlamda tatminkar hissedebilirsin. Sezgilerin bugün oldukça güçlü. Yaratıcı kişiliğini daha fazla açığa çıkartmalı, içindeki ilhamı dışa vurmalısın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor