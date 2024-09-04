Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları ve manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın gerçek sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- Hopa’da halk sokağa döküldü!
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?
- Törende yeni rektör yuhalandı!
- Halk konserinde Neşet Ertaş’a tepki çeken sözler!