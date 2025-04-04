Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.
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