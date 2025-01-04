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Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Ocak 2025 - 16:12

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir. Yakın çevrenden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsin. Çok düşünüyorsun. Kafana taktığın konuların ön yargıdan mı, sezgiden mi geldiğini ayırt etmelisin. Ön yargılarından kurtulmalısın.


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