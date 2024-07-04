Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- Bir sigara grubuna dev zam!
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!