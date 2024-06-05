Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.
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