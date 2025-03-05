Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bir yandan güvenli bildiğiniz alanda kalmak isterken bir yandan aklınızdan geçen çeşit çeşit fikirler ve bu anlamda yaşadığınız kararsızlık sizi fazlasıyla yoruyor. Orta yolu bulmak zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.
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