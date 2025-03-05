Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Mart 2025 - 15:50

Güncelleme: 05 Mart 2025 - 15:50

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bir yandan güvenli bildiğiniz alanda kalmak isterken bir yandan aklınızdan geçen çeşit çeşit fikirler ve bu anlamda yaşadığınız kararsızlık sizi fazlasıyla yoruyor. Orta yolu bulmak zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.