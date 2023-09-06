Günlük Burç Yorumları: 7 Eylül Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Eylül 2023 - 17:40

Güncelleme: 06 Eylül 2023 - 17:40

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.