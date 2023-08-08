Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Krizlere dayanıklı yapınız bunun da üstesinden gelecektir. Hayatınızdan çıkması gereken enerjileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.
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