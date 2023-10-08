Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Fikirlerinizi biraz esnetmenizin zamanı geldi. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Sorunu sizin dışınızdaki etkenlerde aramayın.
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