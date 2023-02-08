Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, gelecek planlarınız bugün gündeminizde
olabilir. Güvendiğiniz insanlardan fikir alın. Kesin kararalar vermeden önce iç
sesinizi dinleyin. İş yerinizde bazı sıkıntılar yaşanabilir, insanlara
güvenmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken
zamanlardan geçiyorsunuz.
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