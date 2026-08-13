Alarmı çaldığı an ertele tuşuna yapışanlar: Sabah uyanmakta zorlanan 3 burç

Sabah uyanmak ve güne dinamik bir başlangıç yapmak kimileri için olağan bir süreç olsa da, bazı insanlar için alarm sesi adeta günün en zorlu engelidir. "10 dakika daha" diyerek uykuyu erteleyen, yataktan çıkmak bilmeyen o uykusever ruhlar, sabah saatlerinin en tatlı isyancıdır. İşte yataktan kopmakta en çok zorlanan o 3 burç...

BOĞA BURCU

Konforuna ve yatak keyfine düşkünlüğüyle bilinen Boğa burcu, sabahları o sıcak yorganın altından ayrılmayı adeta bir zulüm olarak görür. Alarm çaldığında tek yaptığı şey gözünü açmadan ertele tuşuna basıp tekrar derin bir uykuya dalmaktır.

BALIK BURCU

Hayal dünyasından gerçek dünyaya geçiş yapmakta en çok zorlanan burçlardan biridir. Balık burcu, sabah uykusunun o tatlı huzurundan kopmak istemez; alarmı çalsa bile rüyasına kaldığı yerden devam etmek için dakikalarca mücadele eder.

YENGEÇ BURCU

Güvenli ve sıcak yuvasından, özellikle de yatağından kopmak onun için oldukça zordur. Yengeç burcu, sabahları enerjisini toplamakta zorlandığı için yataktan kalkma sürecini olabildiğince uzatır ve ancak mecbur kaldığında ayaklanır.