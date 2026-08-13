Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alarmı çaldığı an ertele tuşuna yapışanlar: Sabah uyanmakta zorlanan 3 burç

Alarmı çaldığı an ertele tuşuna yapışanlar: Sabah uyanmakta zorlanan 3 burç

13.08.2026 22:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alarmı çaldığı an ertele tuşuna yapışanlar: Sabah uyanmakta zorlanan 3 burç

Alarmı 5'er dakikalık aralarla defalarca kuranlar, yataktan kalkmak için resmen iç savaşa giren ve sabahları uykusuzlukla baş etmeye çalışan o uykusever 3 burç...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sabah uyanmak ve güne dinamik bir başlangıç yapmak kimileri için olağan bir süreç olsa da, bazı insanlar için alarm sesi adeta günün en zorlu engelidir. "10 dakika daha" diyerek uykuyu erteleyen, yataktan çıkmak bilmeyen o uykusever ruhlar, sabah saatlerinin en tatlı isyancıdır. İşte yataktan kopmakta en çok zorlanan o 3 burç...

BOĞA BURCU

Konforuna ve yatak keyfine düşkünlüğüyle bilinen Boğa burcu, sabahları o sıcak yorganın altından ayrılmayı adeta bir zulüm olarak görür. Alarm çaldığında tek yaptığı şey gözünü açmadan ertele tuşuna basıp tekrar derin bir uykuya dalmaktır.

BALIK BURCU

Hayal dünyasından gerçek dünyaya geçiş yapmakta en çok zorlanan burçlardan biridir. Balık burcu, sabah uykusunun o tatlı huzurundan kopmak istemez; alarmı çalsa bile rüyasına kaldığı yerden devam etmek için dakikalarca mücadele eder.

YENGEÇ BURCU

Güvenli ve sıcak yuvasından, özellikle de yatağından kopmak onun için oldukça zordur. Yengeç burcu, sabahları enerjisini toplamakta zorlandığı için yataktan kalkma sürecini olabildiğince uzatır ve ancak mecbur kaldığında ayaklanır.

İlgili Konular: #Astroloji #Uyku #burç

İlgili Haberler

Antik efsanelerden burçlara: 12 burcun mitolojik hikâyesi
Antik efsanelerden burçlara: 12 burcun mitolojik hikâyesi Astrolojide yer alan 12 burcun her birinin, antik mitolojilerden günümüze uzanan farklı bir hikâyesi bulunuyor. İşte 12 burcun mitolojik öyküsü...
Aşırı mükemmeliyetçi 4 kadın burcu: Bu burçlar kusursuzluğu çok seviyor
Aşırı mükemmeliyetçi 4 kadın burcu: Bu burçlar kusursuzluğu çok seviyor Standartları herkesin ulaştığı noktanın çok üzerinde olan, detaylarda kaybolmayı bir yaşam biçimi haline getiren ve "iyi" ile yetinmeyip her zaman "en mükemmelini" hedefleyen kadınlar vardır.
Hataları yüzünden sevdiklerini kaybeden 3 erkek burcu: Bu burçların yaptıklarının telafisi yok
Hataları yüzünden sevdiklerini kaybeden 3 erkek burcu: Bu burçların yaptıklarının telafisi yok Hayatta bazı hatalar vardır ki özür dilemek, hediyeler almak ya da zamanın akışına bırakmak onları tamir etmeye yetmez. İnsan ilişkilerinde sınırları zorlayan, kendi doğrularında aşırı direnen ya da anlık duygusal patlamalarına yenik düşen erkekler, günün sonunda en çok değer verdikleri insanları ellerinden kaçırabilirler.