Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

Bazı kadınlar için rutine binmiş bir ilişki, sıkıntıdan kaçış arayışına dönüşebilirken; bazıları için duygusal bir kopukluk veya anlık bir heyecan tutkusu sadakat sınırlarını zorlayabilir. Zodyak’ın bu 4 kadın temsilcisi; doğaları gereği değişime olan düşkünlükleri, yüksek flörtöz enerjileri veya karar alma süreçlerindeki ikilemleri yüzünden aldatmaya ya da ilişkiden kolayca uzaklaşmaya en meyilli karakterlerdir.

İKİZLER BURCU İkizler kadını için bir ilişkideki en büyük düşman monotonluktur. Kararsız yapısı ve sürekli yenilik arayan zihni yüzünden, mevcut ilişkisinde entelektüel veya duygusal olarak sıkıldığı an dış dünyaya açık hale gelir. Kötü bir niyetle yola çıkmasa bile, sosyal çevresinde kurduğu derin ve flörtöz sohbetler bir anda sınırların aşılmasına yol açabilir. Zihinsel olarak uyarılmadığı ve merakı canlı tutulmadığı sürece başka limanlara yelken açma potansiyeli en yüksek burçlardan biridir.

YAY BURCU Yay kadını, bağımsızlığına ve kişisel alanına son derece düşkündür. Bir ilişkinin kendisini kısıtladığını, özgürlüğünü elinden aldığını veya monotonlaştığını hissettiği an ilişkiden zihnen kopar. Jüpiter'in getirdiği o maceracı ve cesur ruh haliyle, anlık çekimlere ve kaçamaklara karşı koymakta zorlanabilir. Aldatmayı genellikle stratejik bir planla değil, anın getirdiği heyecana ve "hayatı yaşama" arzusuna yenik düşerek gerçekleştirebilir.

BALIK BURCU Balık kadını denildiğinde akla ilk olarak sadakat ve aşk gelse de, onun aldatma meyli tamamen "duygusal tatminsizlikten" kaynaklanır. İlişkisinde yeterince ilgi, romantizm ve değer görmediğini hissettiğinde, bu boşluğu dolduracak başka bir ruh arayışına girer. Kendisini anlayacağını düşündüğü biri karşısına çıktığında, kendi yarattığı romantik illüzyonlara kolayca kapılabilir. Suçluluk hissetse bile, duygusal sığınak arayışı onu yasak aşklara sürükleyebilir.