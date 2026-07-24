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Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli
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Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

24.07.2026 16:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

Sadakat, bir ilişkiyi ayakta tutan en temel sütundur; ancak her burcun ilişkiden beklentisi ve zaafları farklıdır. İşte, Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu...

Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

Bazı kadınlar için rutine binmiş bir ilişki, sıkıntıdan kaçış arayışına dönüşebilirken; bazıları için duygusal bir kopukluk veya anlık bir heyecan tutkusu sadakat sınırlarını zorlayabilir. Zodyak’ın bu 4 kadın temsilcisi; doğaları gereği değişime olan düşkünlükleri, yüksek flörtöz enerjileri veya karar alma süreçlerindeki ikilemleri yüzünden aldatmaya ya da ilişkiden kolayca uzaklaşmaya en meyilli karakterlerdir.

 

Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

İKİZLER BURCU

İkizler kadını için bir ilişkideki en büyük düşman monotonluktur. Kararsız yapısı ve sürekli yenilik arayan zihni yüzünden, mevcut ilişkisinde entelektüel veya duygusal olarak sıkıldığı an dış dünyaya açık hale gelir. Kötü bir niyetle yola çıkmasa bile, sosyal çevresinde kurduğu derin ve flörtöz sohbetler bir anda sınırların aşılmasına yol açabilir. Zihinsel olarak uyarılmadığı ve merakı canlı tutulmadığı sürece başka limanlara yelken açma potansiyeli en yüksek burçlardan biridir.

 

Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

YAY BURCU

Yay kadını, bağımsızlığına ve kişisel alanına son derece düşkündür. Bir ilişkinin kendisini kısıtladığını, özgürlüğünü elinden aldığını veya monotonlaştığını hissettiği an ilişkiden zihnen kopar. Jüpiter'in getirdiği o maceracı ve cesur ruh haliyle, anlık çekimlere ve kaçamaklara karşı koymakta zorlanabilir. Aldatmayı genellikle stratejik bir planla değil, anın getirdiği heyecana ve "hayatı yaşama" arzusuna yenik düşerek gerçekleştirebilir.

Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

BALIK BURCU

Balık kadını denildiğinde akla ilk olarak sadakat ve aşk gelse de, onun aldatma meyli tamamen "duygusal tatminsizlikten" kaynaklanır. İlişkisinde yeterince ilgi, romantizm ve değer görmediğini hissettiğinde, bu boşluğu dolduracak başka bir ruh arayışına girer. Kendisini anlayacağını düşündüğü biri karşısına çıktığında, kendi yarattığı romantik illüzyonlara kolayca kapılabilir. Suçluluk hissetse bile, duygusal sığınak arayışı onu yasak aşklara sürükleyebilir.

Aldatmaya en çok meyilli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar ilişkide çok tehlikeli

TERAZİ BURCU

Terazi kadını, Venüs’ün etkisiyle her zaman beğenilmek, takdir edilmek ve ilgi odağı olmak ister. Mevcut partneri ona olan ilgisini azalttığında veya ilişki sıradanlaştığında, dışarıdan gelen iltifatlara ve flörtöz yaklaşımlara karşı gardını düşürebilir. Hayır demekte zorlanan ve kararsız yapısıyla bilinen Terazi kadını, sınırları çizmekte geç kaldığı için kendini bir anda iki seçenek arasında ya da duygusal bir karmaşanın ortasında bulabilir.

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