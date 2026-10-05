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Anlaşılmadığını hissedince kabuğuna çekilenler: Yalnızlığı ruhuna liman yapan 3 burç

Anlaşılmadığını hissedince kabuğuna çekilenler: Yalnızlığı ruhuna liman yapan 3 burç

5.10.2026 23:39:00
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Haber Merkezi
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Anlaşılmadığını hissedince kabuğuna çekilenler: Yalnızlığı ruhuna liman yapan 3 burç

İçindeki o devasa sevgiyi ve hassasiyeti paylaşacak doğru insanı bulamayacağını düşündüğü için kapılarını dış dünyaya kapatan 3 içedönük burç...
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Kalabalıklar içinde dahi anlaşılmadığını, kimsenin onun derin ruhuna ulaşamadığını hissederek sessiz bir yalnızlığı tercih eden bazı insanlar vardır. Anlaşılmamış olmanın verdiği o hüzünlü kırgınlığı tek başına göğüsleyen o burçlar...

KOVA BURCU

Zihni o kadar farklı ve derin çalışır ki etrafındaki insanların onu yanlış anlamasından veya sığ bulmasından çok çabuk yorulur. Bu yüzden duygularını paylaşmak yerine kendi iç dünyasına çekilmeyi tercih eder.

İKİZLER BURCU

Dışarıdan son derece sosyal, konuşkan ve enerjik görünür. Ancak günün sonunda maskesini çıkardığında, ruhunu gerçekten anlayan birinin olmadığını fark edip derin bir yalnızlık ve anlaşılamama hissiyle baş başa kalır.

OĞLAK BURCU

Duygularını dışarıya yansıtmayı zayıflık olarak gördüğü için içindeki o hassas ve sevgi dolu yönünü kimseye gösteremez. Herkes onu sert ve mesafeli sanırken, o içten içe anlaşılmayı ve sarılmayı en çok arzulayan kişidir.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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