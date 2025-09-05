Arkadaşlık bağlarını yıllar boyunca güçlü tutmak zordur. Taşınmalar, iş değişiklikleri veya yoğun hayat temposu derken, birçok grup zamanla kopar. Ancak bazı burçlar vardır ki, arkadaş grubunun dağılmasına asla izin vermez. İşte arkadaş grubunu bir arada tutan 3 burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Sezgisel ve korumacı yapısıyla bilinen yengeç, arkadaş grubunun kalbidir. Küçük anlaşmazlıkların büyümesine izin vermez, herkesin duygularını gözeterek dengeyi sağlar. Onlar sayesinde grubun bağı kopmaz ve herkes kendini değerli hisseder.

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak, sosyal çevresini bir arada tutmak için sürekli plan yapar. Tatiller, buluşmalar, kahve sohbetleri… Başak burcu, herkesin yeniden bir araya gelmesini sağlayan kişidir. Onlar olmasa, arkadaş grubunun düzeni kolayca bozulabilir.

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Uyum ve denge burcu terazi, grubun sessizce dağılmak üzere olduğunu sezebilir. Bir anda mesajlar atıp herkesi buluşmaya veya eğlenceli bir etkinliğe davet eder. Sosyal bağların kopmaması için adım atan kişidir.