Arkadaşlarını asla satmayacak 4 burç: Bu insanlar dost olmak için dünyaya gelmiş

Zodyak’ın bazı temsilcileri vardır ki onlar için "dostluk" kelimesi namus ve şeref meselesidir. Dünya karşılarına dikilse bile arkasını dönmeyen, dostunun hakkını kendi hakkı gibi savunan ve satılmayı da satmayı da kitabından silmiş o 4 burcu mercek altına alıyoruz.

AKREP BURCU

Bir Akrep burcunun güvenini kazanmak zordur; ancak o barajı aşıp dünyasına girdiyseniz, hayatınızdaki en sarsılmaz müttefiki kazanmışsınız demektir. Akrep için arkadaşlık yüzeysel bir sosyalleşme değil, kan bağı olmayan bir kardeşliktir. En büyük krizlerde, herkes sizden yüz çevirdiğinde bile Akrep yanınızda kalmaya devam eder. Sizi satmak bir yana, sizi korumak için kendisini ateşe atmaktan çekinmez. Onun sadakati pazarlıksız ve ömürlüktür.

BOĞA BURCU

Boğa burcu, Zodyak’ın en istikrarlı ve güvenilir karakterlerinden biridir. İlişkilerini anlık hevesler veya kişisel çıkarlar üzerine kurmaz. Birine "arkadaşım" dediyse, o ilişkinin arkasında sonuna kadar durur. Zor zamanlarda kaçmak, arkadan iş çevirmek veya dostunu satmak Boğa’nın doğasına tamamen aykırıdır. O, fırtınalı günlerde sığınabileceğiniz en sağlam limandır; ne olursa olsun elinizi tutmaya devam eder.

ASLAN BURCU

Aslan burcu sevdiklerini bir "sürü" gibi benimser ve korur. Dostunun başarısıyla gururlanan, onun düştüğü yerde kaldıran ilk kişidir. Bir Aslan burcu, arkadaşının arkasından konuşulmasına bile tahammül edemez; ortamda arkadaşını aslanlar gibi savunur. Kendi çıkarı için bir dostunu feda etmek Aslan’ın yüksek gururuna ve asaletine sığmaz. Dostuna siper olmak onun için bir karakter duruşudur.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için ilişkiler eğlenceden ibaret değildir; ciddi bir sorumluluk ve ahlak meselesidir. Satürn'ün kazandırdığı o net ilkeler sayesinde, Oğlak burcu satıcılık veya ikiyüzlülük gibi davranışları ahlaksızlık olarak görür. Bir arkadaşına söz verdiyse veya bir yola çıktıysa, şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın o yoldan dönmez. Yanınızda gürültü yapmaz ama arkaya dönüp baktığınızda her zaman orada olduğunu bildiğiniz o güvenilir güçtür.