Arkadaşlarının akıl hocası olan 5 burç: Bu burçlar zor zamanlarda ilk aranan kişi oluyor...

Arkadaş gruplarında herkesin farklı bir rolü vardır. Kimi neşesiyle öne çıkarken kimi sorunlar karşısında sakinliği ve doğru tavsiyeleriyle dikkat çeker. Astrolojiye göre bazı burçların bu özellikleri sayesinde arkadaş grubunun danışılan kişisi olduğu düşünülür. İşte herkesin fikrine başvurduğu 5 burç...

1. BAŞAK BURCU Başak burcu, bir sorun karşısında yalnızca duygulara göre hareket etmek yerine konuyu ayrıntılı şekilde değerlendirmesiyle öne çıkabilir. Arkadaşlarından biri bir problem yaşadığında onu dikkatle dinleyebilir, olayın nedenlerini anlamaya çalışabilir ve ardından uygulanabilir bir çözüm önerebilir. Özellikle ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıklarda tarafların söylediklerini ayrı ayrı değerlendirerek daha objektif bir bakış açısı sunabilir. Gerektiğinde hoşlarına gitmese bile arkadaşlarına gerçek düşüncelerini söylemekten çekinmeyebilir. Bu nedenle arkadaş grubunda “Buna bir de onun gözünden bakalım” denilen kişi hâline gelmesi mümkündür. Başak için arkadaşına yardım etmek yalnızca teselli vermek değil, sorunun çözümüne gerçekten katkı sağlayabilmek anlamına gelebilir.

2. TERAZİ BURCU Terazi burcu, insanların arasındaki anlaşmazlıklarda iki tarafı da anlamaya çalışmasıyla arkadaş grubunun danışılan kişisi olabilir. Özellikle arkadaşları arasında yaşanan tartışmalarda kimin haklı olduğundan önce olayın iki tarafını da dinlemeyi tercih edebilir. Sakin konuşması ve karşısındaki kişiyi kırmadan düşüncelerini ifade edebilmesi, zor konularda ona danışılmasını kolaylaştırabilir. Aşk hayatıyla ilgili karar vermekte zorlanan arkadaşlarına da farklı ihtimalleri göstererek yardımcı olabilir. Bazen karar vermekte zorlandığı düşünülse de konu başkasının sorununu değerlendirmek olduğunda oldukça dengeli bir bakış açısı ortaya koyabilir. Bu nedenle Terazi, arkadaş grubunda herkesin rahatça içini dökebildiği ve fikirlerine güvendiği kişilerden biri olabilir.

3. OĞLAK BURCU Oğlak burcu, hayatın sorunlarına daha gerçekçi ve sonuç odaklı yaklaşması nedeniyle arkadaş grubunda akıl hocası rolünü üstlenebilir. Bir arkadaşı duygusal bir çıkmaz yaşadığında yalnızca onu teselli etmekle kalmayıp bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair somut öneriler sunabilir. Özellikle iş, para, gelecek planları ve önemli kararlar konusunda deneyimlerinden yararlanarak yol göstermeye çalışabilir. Gereksiz risklerden kaçınmayı tercih ettiği için arkadaşlarını da acele kararlar vermemeleri konusunda uyarabilir. Onun tavsiyeleri her zaman en kolay seçenek olmayabilir ancak uzun vadeli sonuçları düşünmesi nedeniyle dikkate alınabilir. Arkadaş grubunda önemli bir karar alınacağı zaman Oğlak’ın fikrinin sorulması bu nedenle şaşırtıcı olmayabilir.

4. KOVA BURCU Kova burcu, olaylara alışılmışın dışında bakabilmesi sayesinde arkadaşlarının göremediği ihtimalleri fark edebilir. Bir arkadaşının yaşadığı problemi dinlediğinde herkesin verdiği klasik tavsiyeler yerine daha farklı bir çözüm önerebilir. Özellikle ilişkiler konusunda fazla duygusal davranmak yerine olayın dışından bakmaya çalışması, arkadaşlarının kararlarını daha sağlıklı değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bir konuda sıkışıp kalan arkadaşına farklı seçenekler sunabilir ve “Bunu bir de böyle düşün” diyerek yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Kova'nın özgür düşünceli yapısı, arkadaş grubunda fikirlerine değer verilmesini sağlayabilir. Bu nedenle yalnızca dert dinleyen değil, olayların arkasındaki farklı ihtimalleri gösteren bir akıl hocası olarak görülebilir.