Aşık olunca bambaşka birine dönüşen 5 burç: Bu burçlar duygularına kapıldıklarında karakterlerinin hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyor...

Aşk, herkesin hayatında farklı etkiler yaratır. Kimi insanlar ilişkilerinde de günlük hayatlarındaki gibi davranmaya devam ederken, bazıları için aşk adeta bir dönüşüm sürecidir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, duygularını yoğun yaşamaya başladıklarında alışılmış tavırlarını geride bırakır ve çevresindekileri şaşırtan davranışlar sergiler. Normalde sakin, mesafeli veya mantıklı görünen bu kişiler, aşık olduklarında çok daha duygusal, fedakâr ve ilgili bir hale gelebilir. İşte aşkın etkisiyle adeta yeniden şekillenen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu zaten duygusal yapısıyla bilinse de aşık olduğunda bu yönü katlanarak ortaya çıkar. Normal zamanlarda kendini korumaya çalışan ve duygularını kolay göstermeyen Yengeç, kalbini birine açtığında hayatının merkezine sevdiği kişiyi koyabilir. Partnerinin mutluluğu onun mutluluğu haline gelir. Küçük detayları hatırlaması, sürprizler yapması ve sevdiği kişiye karşı koruyucu tavırlar sergilemesi dikkat çeker. Aşık olduğunda daha hassas, daha romantik ve daha fedakâr bir kişiliğe dönüşebilir.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu genellikle güçlü, kontrollü ve gizemli görünür. Ancak aşık olduğunda tüm bu kontrollü duruşun altında son derece yoğun duygular ortaya çıkar. Sevdiği kişiye karşı büyük bir bağlılık geliştiren Akrep, ilişkisini hayatının en önemli önceliklerinden biri haline getirebilir. Normalde kimseye göstermediği kırılgan taraflarını partnerine açar. Bu nedenle aşk, Akrep burcunun karakterinde en belirgin değişim yaratan duygulardan biridir.

3. OĞLAK BURCU

Mantığıyla hareket eden Oğlak burcu, aşık olmadığında oldukça ciddi ve mesafeli bir görüntü çizer. Ancak gerçek bir ilişkiye başladığında beklenmedik derecede sıcak, ilgili ve koruyucu olabilir. Duygularını kolay göstermese de sevdiği insan için büyük emek harcar. Onunla gelecek planları yapar, hayatını daha sağlam hale getirmek için çabalar. Aşk, Oğlak burcunun sert görünen kabuğunu yumuşatan en güçlü etkilerden biridir.

4. KOVA BURCU

Özgürlüğüne düşkün olan Kova burcu genellikle duygularını geri planda tutar. Ancak gerçekten aşık olduğunda alışılmış tavırlarının dışına çıkabilir. Partneriyle daha fazla vakit geçirmek ister, normalde paylaşmadığı duygularını paylaşmaya başlar ve daha bağlı bir profil çizer. Çevresindeki insanlar, Kova burcunun bu kadar duygusal ve ilgili olmasına çoğu zaman şaşırabilir. Aşk, onun mesafeli görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir.

5. BALIK BURCU

Balık burcu aşkı en yoğun yaşayan burçlardan biridir. Aşık olduğunda hayal gücü, romantizmi ve duygusal bağlılığı daha da güçlenir. Sevdiği kişiyi mutlu etmek için elinden geleni yapar ve ilişkiye tüm kalbiyle yatırım yapar. Normalde bile hassas olan Balık, aşkın etkisiyle çok daha romantik, anlayışlı ve fedakâr bir kişiliğe dönüşebilir. Bu nedenle çevresi onun aşık halini kolayca fark eder.