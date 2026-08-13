Aşırı mükemmeliyetçi 4 kadın burcu: Bu burçlar kusursuzluğu çok seviyor

Zodyak’ın bu 4 kadın temsilcisi; yüksek beklentileri, analitik zekaları ve kendilerine (ve elbette çevrelerine) koydukları katı kurallarla öne çıkarlar. Hayatlarının her alanında kusursuzluk arayan ve yarım kalmış hiçbir işe tahammülü olmayan o 4 kadın burcunu mercek altına alıyoruz.

BAŞAK BURCU Mükemmeliyetçilik denildiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Başak kadınıdır. Onun dünyasında tesadüflere, dağınıklığa veya "idare eder" mantığına yer yoktur. Yapılan bir işteki gözle görülmeyen tek bir hatayı bile saniyeler içinde fark eder. Hem iş hayatında hem de özel yaşamında her şeyin milimetrik bir düzen ve standart içinde olmasını ister. Kendisine karşı aşırı acımasız ve eleştirel olabilen Başak kadını için kusursuzluk, bir tercih değil, içsel bir zorunluluktur.

OĞLAK BURCU Oğlak kadınının mükemmeliyetçiliği, onun başarıya, statüye ve disipline olan tutkusundan beslenir. Satürn'ün yönettiği bu kadın, bir işi yapacaksa en iyi şekilde yapmalı ya da hiç yapmamalıdır. Yarım yamalak işlerden, ciddiyetsizlikten ve kontrolsüzlükten nefret eder. Planlarını, hedeflerini ve hayatının akışını kusursuz bir mimari gibi inşa eder. Kendi standartlarına uymayan insanlarla çalışmakta veya ilişki yürütmekte muazzam zorlanır; çünkü onun gözünde mükemmel olmayan her şey zaman kaybıdır.

TERAZİ BURCU Terazi kadınının mükemmeliyetçiliği Başak veya Oğlak gibi kuralcı değil, "estetik ve uyum" odaklıdır. O, hayatındaki her şeyin görsel, duygusal ve sosyal açıdan kusursuz bir dengede olmasını ister. Giydiği kıyafetin uyumundan, evindeki dekorasyona, ilişkilerindeki nezaketten konuşma tarzına kadar her şeyde yüksek bir zevk ve pürüzsüzlük arar. Bu aşırı simetri ve estetik mükemmeliyetçiliği yüzünden sık sık karar vermekte zorlanır ve "en iyisini" bulana kadar arayışını sürdürür.