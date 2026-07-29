Aşırı özgüven patlaması yaşayan 3 kadın burcu: Bu burçlar egosu hiçbir zaman tatmin olmaz

Onlar eleştirileri duymazdan gelir, geri adımı bir yenilgi sayar ve başarılarının arkasında tesadüf değil sadece kendi dehalarının yattığına inanırlar. Kararlılıkları, karizmaları ve sınır tanımayan benlik duygularıyla girdikleri her yerde fırtına gibi esen o 3 kadın burcunu mercek altına alıyoruz.

ASLAN BURCU Aslan kadını için özgüven, sonradan kazanılan bir vasıf değil, doğuştan gelen bir yaşam hakkıdır. Güneş tarafından yönetilen bu kadın, girdiği her ortamın en iyisi, en güzeli ve en başarılısı olduğuna içtenlikle inanır. Aşırı özgüven patlaması yaşadığı anlarda eleştiri kabul etmez; çünkü onun dünyasında yanlış yapma ihtimali yok denecek kadar azdır. Karizması, dik duruşu ve sarsılmaz "Ben buradayım" mesajı sayesinde etrafındaki insanları kendine hayran bırakırken, bu devasa özgüveni bazen kibrin sınırlarını zorlayabilir.

KOÇ BURCU Koç kadını, Mars'ın savaşçı enerjisiyle hareket eder ve onun özgüveni "Hiçbir şey beni durduramaz" mantığına dayanır. Rekabetçi ortamlar onun özgüven patlamasını daha da körükler. Başkalarının cesaret edemediği işlere gözünü kırpmadan girer ve başarısızlık seçeneğini aklının ucundan bile geçirmez. Bir karar aldığında veya bir yola çıktığında, kendi doğrularından o kadar emindir ki etrafındakilerin ne düşündüğünü umursamaz. Bu yüksek ve zaman zaman meydan okuyan özgüveni, onu her zaman öncü yapar.