Aşırı takıntılı yapan 4 burç: Bu burçlar detaylarda kayboluyor

Hayatın getirdiği belirsizlikleri akışına bırakmak yerine, her detayı kontrol altında tutmaya çalışan insanlar vardır. Zodyak’ın bu 4 temsilcisi; mükemmeliyetçilikleri, derin duygusal hafızaları veya sarsılmaz odaklanma güçleri nedeniyle zihinlerini tek bir konuya kilitleme konusunda adeta uzmandırlar.

BAŞAK BURCU

Başak burcunun zihni, dinlenmek bilmeyen analitik bir işlemci gibidir. Onun takıntıları genellikle fiziksel düzen, hijyen, iş planları ve "kusursuzluk" üzerine kuruludur. Yamuk duran bir tablo, eksik kalmış bir liste veya planın dışına çıkan beş dakikalık bir gecikme onun tüm gününü mahvedebilir. Detayları mükemmelleştirme arzusu, bir süre sonra hayatı hem kendisi hem de çevresi için zorlaştıran kronik bir kontrol takıntısına dönüşür.

AKREP BURCU

Akrep burcunun takıntıları çok daha derin, psikolojik ve insan ilişkileri odaklıdır. Bir durumdan şüphelendiğinde veya bir insanın niyetini çözmek istediğinde adeta bir dedektife dönüşür. Gizemleri çözmeye, geçmişi didiklemeye ve her şeyin arkasındaki gizli nedeni bulmaya takıntılıdır. Bir Akrep burcu, kafasına takılan bir sorunun cevabını bulana kadar günlerce uyumayabilir; onun takıntısı sarsılmaz bir kararlılık ve yüksek odaklanma gücünden beslenir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, hayattaki hedeflerine ve kariyerine kelimenin tam anlamıyla takıntılıdır. Bir projeyi tamamlamak, zirveye ulaşmak veya maddi güvenliğini garanti altına almak onun için bir opsiyon değil, zorunluluktur. Başarısızlık korkusu nedeniyle planlarına körü körü bağlanabilir. Hayatı tamamen kurallar ve yapılacaklar listesinden ibaret görmeye başladığında, esneklik kabiliyetini tamamen kaybederek işine ve sorumluluklarına aşırı derecede takıntılı hale gelir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcunun takıntı yönü rasyonel dünyadan ziyade duygusal hafızasında saklıdır. Geçmişte yaşanan kırgınlıklara, eski ilişkilere, ailevi meselelere ve anılara aşırı derecede takılıp kalabilir. Yıllar önce söylenmiş bir sözü dün gibi hatırlayıp içinde büyütebilir. Kendini güvende hissetme arzusu, sevdiklerini aşırı sahiplenmesine ve korumacılık adı altında bir "bırakamama" takıntısı geliştirmesine neden olur.