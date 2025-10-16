Aşk için her şeyi göze alan 3 burç...

Aşk geldiğinde her şeyi unutan, duygularının peşinden gitmekten korkmayan burçlar vardır. İşte kalbinin sesini dinleyip her şeyi göze alan o tutkulu 3 burç...

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Derin duyguları ve bağlılık duygusu onu aşk uğruna savaşan bir kahramana dönüştürür. Sevdiği kişi için her şeyi yapabilir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Sevdiği kişiyi korumak, mutlu etmek ve onunla bir hayat kurmak Yengeç’in en büyük hedefidir. Aşk onun için her şeyin merkezindedir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Romantizmin gezegeninden gelen Balık, aşkın büyüsüne kapıldığında dünyayı arkasında bırakabilir. Fedakâr, duyarlı ve sonsuz sevgi doludur.