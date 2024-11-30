Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Her şeyi yapmaya gücünüz yetiyormuş gibi hissedebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Anlık heyecanlarla aldığınız kararlar kısa vadede sizi mutlu etse de bir süre sonra hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi de aklınızdan çıkartmayın.
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