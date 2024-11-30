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Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Kasım 2024 - 16:39

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Her şeyi yapmaya gücünüz yetiyormuş gibi hissedebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Anlık heyecanlarla aldığınız kararlar kısa vadede sizi mutlu etse de bir süre sonra hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi de aklınızdan çıkartmayın.


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