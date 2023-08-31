Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu::
Bugün sağlığınızla alakalı beklenmedik ve bu zamana kadar ihmal ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz fakat bunun geçici olduğunu bilin. Gizli saklı ve şaibeli konulardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- Değişmeyecek 3-4 konudan biri...