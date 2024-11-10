Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Her ne kadar dayanıklı bir yapınız olsa da bugün yaşamınızdaki karışıklıklar sağlığınıza yansıyabilir sevgili aslanlar. Yaratıcı olabileceğiniz bir gündesiniz, sizin dışınızda gelişen konuları bugün çözebilmeniz oldukça zor görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?