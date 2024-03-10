Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçme enerjisini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı da pozitif gelişmeler var. Biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Heyecanla kalkıp zararla oturmayın. Cesaretinizi aklıselim bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- 'Kızım az kendine gel ya'
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto
- Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
- Canlı yayında ayrılığı açıkladı!