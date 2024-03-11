Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün uzun zamandır çevrenizden beklediğiniz onayı almanız mümkün. Yaratıcılığınız, özgüveniniz takdir edilesi.. Yeni başlangıçlar yapmak için gayet uygun bir gün. Bencilce davranmadığınız sürece bir sorun yok. Bugün çocuklar kadar pozitif ve canlısınız. İyi değerlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası