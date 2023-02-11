Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Harcamalar konusunda abartılı davranmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. Değersiz hissetmeyin.



