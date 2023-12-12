Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu::
Bu aralar cesaretiniz ve özgüveniniz fazla yüksek sevgili aslanlar. Bu durum çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir. Yanlış anlaşılma ihtimaliz fazla. Çocuklarınızın eğitim hayatıyla alakalı pozitif gündemler yaşanabilir.
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