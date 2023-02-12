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Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:32

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sevgili aslanlar, çok çalışıyor ve mücadele ediyorsunuz, başarıya çok yakınsınız. Hırslarınızı biraz dengeleyin. Üstelerinizle anlaşmazlıklar yaşanabilir, ego çatışmalarına girmeyin. Başarılarınız görülüyor ve takdir ediliyor. Kuruntuya düşmeyin.



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