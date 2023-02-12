Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, çok çalışıyor ve mücadele ediyorsunuz, başarıya çok yakınsınız. Hırslarınızı biraz dengeleyin. Üstelerinizle anlaşmazlıklar yaşanabilir, ego çatışmalarına girmeyin. Başarılarınız görülüyor ve takdir ediliyor. Kuruntuya düşmeyin.
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