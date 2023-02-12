Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:32

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:35

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sevgili aslanlar, çok çalışıyor ve mücadele ediyorsunuz, başarıya çok yakınsınız. Hırslarınızı biraz dengeleyin. Üstelerinizle anlaşmazlıklar yaşanabilir, ego çatışmalarına girmeyin. Başarılarınız görülüyor ve takdir ediliyor. Kuruntuya düşmeyin.