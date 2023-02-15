Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çözmek için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmeleriniz ertelemeniz gerekiyor çünkü beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.