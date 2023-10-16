Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ekim Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.
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