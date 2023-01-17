Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 00:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 02:50

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

İsteklerinizi elde etmeye çok yakınsınız bugün sevgili aslanlar. Evet çok çalışıyor ve mücadele ediyorsunuz, başaracaksınız. Hırs yapıyorsunuz. Bu duygunuzu biraz dengeleyin. Ailevi konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir, ego çatışmalarına girmeyin. Yakınlarınız tarafından seviliyorsunuz, kuruntuya düşmeyin.