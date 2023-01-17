Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
İsteklerinizi elde etmeye çok yakınsınız bugün sevgili aslanlar. Evet çok çalışıyor ve mücadele ediyorsunuz, başaracaksınız. Hırs yapıyorsunuz. Bu duygunuzu biraz dengeleyin. Ailevi konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir, ego çatışmalarına girmeyin. Yakınlarınız tarafından seviliyorsunuz, kuruntuya düşmeyin.
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