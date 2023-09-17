Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Eylül 2023 - 16:46

Güncelleme: 17 Eylül 2023 - 16:46

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.