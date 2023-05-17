Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
İş hayatınızda onay alma ihtiyacınız için gösterdiğiniz çaba bugün zihnen yorgun hissettirebilir. Tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa tetiklenebilir. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Bırakın sizi anlamayan anlamasın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.
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