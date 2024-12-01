Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün enerjiniz çok yüksek sevgili aslanlar. Cesaret gerektiren konularda rahatlıkla girişim yapabilirsiniz. Ön planda olduğunuz, kendinizi özgüvenle bir şekilde ifade ettiğiniz bir gün. Eğitim ve ticari konularda şansınız açık.
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