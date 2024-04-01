Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sağlığınızla ilgilenmeniz gereken bir gün.. Önemli görüşmeleriniz ertelemeniz gerekiyor çünkü bürgün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir. Beklenmedik konular gündeme gelebilir. Kendinize odaklanın, çünkü dış dünyayı bugün çözemeyeceksiniz.
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