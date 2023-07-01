Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün. Seyahat planları yapabilir veya yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Sizi ileriye taşıyacak kişilerle tanışabilirsiniz fakat ilerde hayal kırıklığı yaşamamak için biraz dengeli hareket etmeniz gerekiyor.
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