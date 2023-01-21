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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Aslan ve yükselen aslanlar:

Özel hayatınız ve ilişkilerinizde bugün gerginlik yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Keyifli vakit geçirmek sizin elinizde. Kendinizi her konuda ön plana attığınız sürece istediğiniz desteği göremeyeceksiniz. İnsanlarla bütünleşebilmeli, takım ruhunun önemini kavramalısınız.



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