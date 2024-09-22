Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün geleceğe dair önemli adımlar atabilirsiniz sevgili aslanlar. Cesaretinizi kıracak kişilerden uzak durun. Sizi destekleyen kişilerle zaman geçirin. Hayallerinize bir adım daha yakın hissediyorsunuz. Özel hayatınızda çözemediğiniz sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum