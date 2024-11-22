Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Finansal anlamda güçlü olmak için daha planlı programlı hareket etmeniz gereken bir gün. Kendinizi güçlü hissetmek isteyeceksiniz fakat bunun için daha detaylı bir çalışma programına ihtiyacınız var. Risk almamanız gereken bir gün.
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