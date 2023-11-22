Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçecek motivasyonu kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Cesaretinizi abartısız ve dengeli bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu..
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