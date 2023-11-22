Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2023 - 17:07

Güncelleme: 22 Kasım 2023 - 17:07

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçecek motivasyonu kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Cesaretinizi abartısız ve dengeli bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu..