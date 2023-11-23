Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün yeni başlangıçlar için oldukça enerjik hissediyorsunuz. Yeteneklerinizi sergilemek, sahnede olmak, kendinizi ifade etmek için uygun enerjiler var. Heyecan duyulmayan işler başarılamaz fakat bir ayağınızın yere sağlam basması şart.
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