Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duyguları bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmek zorundasınız. Sağlığınıza dikkat edin. Yeteneklerinize güvenin. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
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