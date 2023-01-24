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Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Her ne kadar dayanıklı bir yapınız olsa da bugün gerginliğiniz sağlığınıza yansıyabilir sevgili aslanlar. Sizinle alakası olmayan konularla ilgilenmek zorunda olmanız sizi yıpratıyor. Yaratıcı olabileceğiniz bir gündesiniz, sizin dışınızda gelişen konuları bugün çözebilmeniz oldukça zor görünüyor. Kendi içinizde keşfe çıkın.



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